Interpellé par Deschamps, il lâche une réponse

Amadou Diawara

Avec ses douze sélections en équipe de France et son bon rendement ces derniers mois, Marcus Thuram est un prétendant sérieux pour disputer le prochain Euro. Alors que Didier Deschamps a insisté sur le fait qu'il évolue à deux attaquants à l'Inter Milan, le buteur de 26 ans n'a pas manqué de répondre à son sélectionneur.

Habitué à être appelé par Didier Deschamps, Marcus Thuram a déjà engrangé douze sélections. Et alors qu'il fait forte impression cette saison, que ce soit avec l'Inter ou l'équipe de France, le buteur de 26 ans devrait être de la partie au prochain Euro. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Marcus Thuram s'est prononcé sur son statut en Bleu .

«J'y vais pour donner le maximum»

« Votre statut a évolué : vous êtes passé, en quelques mois, de dernier appelé en Coupe du monde à solution crédible en numéro 9. Vous estimez que les regards changent ? Je ne réfléchis pas à la manière dont on me perçoit. À chaque fois que je vais en équipe de France, j'y vais pour donner le maximum. Que je sois appelé comme 26e ou pas. (...) Le fait que vous ayez marqué en Bleus (lors de la victoire 2-0 face à l'Irlande, le 7 septembre), après 11 sélections, ça vous a libéré ? Non, ça ne me pesait pas, vraiment. Je savais qu'à force de jouer, je finirais bien par marquer un but (rires). Je ne vois pas ça comme un déclic. L'important, c'est le fait d'engranger de l'expérience internationale » , a confié Marcus Thuram, avant d'envoyer un message à Didier Deschamps.

«C'est à moi de m'adapter aux différents systèmes»