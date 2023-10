Équipe de France : Un forfait surprise pour Didier Deschamps ?

Thomas Bourseau

Ce dimanche, Arsenal recevait Manchester City à l’Emirates Stadium. Et après douze matchs sans succès face aux Skyblues en Premier League, les Gunners ont mis fin à la malédiction. Il n’y aura donc pas de treizième contre-performance pour Arsenal qui s’est finalement imposé 1 but à 0 dans les dernières minutes du choc de cette 8ème journée du championnat anglais. Néanmoins, bien qu'il ne soit pas sorti en cours de match, Saliba aurait contracté une blessure au pied et plus précisément au gros orteil droit. Ce qui devrait le priver de trêve internationale avec l'équipe de France.

William Saliba a pris part à cette belle victoire pour Arsenal face à Manchester City ce dimanche (1-0) qui se retrouve donc à partager le fauteuil de leader de Premier League avec son éternel rival : Tottenham. Cependant, alors qu’il devait se rendre à Clairefontaine lundi, une blessure pourrait le priver du rassemblement de l’équipe de France.

William Saliba blessé au gros orteil ?

En effet, James Benge fait état ce dimanche soir d’une mauvaise nouvelle à la fois pour William Saliba et Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus devrait être contraint de faire sans Saliba pour le match de qualification de l’Euro le 13 octobre prochain face aux Pays-Bas ou encore le 17 octobre pour la réception de l’Écosse en amical. La cause ? Une blessure au gros orteil droit.

Deschamps dévoile «son chouchou» en équipe de France ! https://t.co/0yjd4oxqkF pic.twitter.com/znq9fSH1uE — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«William Saliba ne rejoindra pas l’équipe de France»