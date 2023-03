Ils ont lâché la France pour l’Algérie, il fait une annonce retentissante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

La décision d’Houssem Aouar de rejoindre l’Algérie a fait beaucoup parler et a peut-être incité d’autres joueurs à le faire. Jaouen Hadjam et Badredine Bouanani l’ont imité et Sylvain Ripoll a été interrogé sur ces départs en conférence de presse. Pour lui, l’équipe de France n’est pas moins attractive.

Ces dernières semaines, les choix de sélection de certains joueurs ont fait beaucoup parler. Houssem Aouar en tête de liste. Après avoir porté le maillot de l’équipe de France A à une reprise, le milieu de l’OL a décidé de jouer pour l’Algérie. « Je suis prêt à faire face. Quand j'ai vu que le président et le sélectionneur (de l'Algérie) sont venus pendant mes vacances pour me tendre la main, j'y ai vu un signe du destin », expliquait Aouar pour justifier son choix. Jaouen Hadjam et Badredine Bouanani ont également pris cette décision.

«Que l’équipe de France soit moins attractive, je ne le pense pas»

Interrogé en conférence de presse sur ce phénomène qui a repris de l’importance ces derniers temps, Sylvain Ripoll a répondu honnêtement. « Que l’équipe de France soit moins attractive, je ne le pense pas. Il se trouve qu’il y a eu plusieurs exemples dans l’actualité des trois dernières semaines. C’est quelque chose auquel on est confronté depuis longtemps, peut-être un peu plus sur la période actuelle. Mais c’est quelque chose qui existe avec les bi-nationaux, voire parfois les tri-nationaux », a lancé l’entraîneur des Espoirs français.

«On ne peut que respecter ça»