Deschamps interpelle un joueur de France 98

L’équipe de France affronte ce vendredi les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. La liste des 23 appelés par Didier Deschamps a permis à certains joueurs de connaître leur première convocation avec les Bleus. C’est le cas du Niçois Khephren Thuram, qui a rejoint son frère Marcus dans le groupe. L’occasion pour le sélectionneur français de rétablir la vérité sur ce choix.

Tout comme l’avaient été précédemment les frères Hernandez (Lucas et Théo), Khephren (21 ans) et Marcus Thuram (25 ans) sont désormais réunis en Équipe de France. Très convoité par le PSG notamment, le jeune milieu de terrain connaît sa première convocation, tout comme Brice Samba ou Jean-Clair Todibo.

Deschamps toujours très proche de ce partenaire de France 1998

Alors que certains membres de la légendaire équipe championne du monde en 1998, comme Christophe Dugarry, affirmaient que le sélectionneur actuel des Bleus avait tourné le dos à ses anciens camarades, Didier Deschamps s’est exprimé sur sa relation avec Lilian Thuram pour France Télévision . « Avec Lilian, je garde toujours des contacts, on se croise physiquement, on peut s’envoyer ponctuellement des messages aussi, avec beaucoup de respect » .

Deschamps se justifie sur les fils Thuram