Il vit un calvaire a l’OM, Deschamps prend une décision radicale

Appelé par Didier Deschamps pour participer au Mondial au Qatar, Mattéo Guendouzi traine son spleen depuis quelques semaines à Marseille. Le joueur a perdu sa place de titulaire indiscutable et cette situation n'est pas passée inaperçue. Alors qu'il dévoilera sa liste pour les matches de mars ce jeudi, Didier Deschamps pourrait se passer de ses services.

Mattéo Guendouzi n'a disputé que 79 minutes lors du Mondial au Qatar (face à la Tunisie). Le milieu de terrain de l'OM n'a pas été mis en avant durant cette compétition, mais garde un souvenir ému de son passage au Qatar. « Merci à l'équipe de France pour cette belle aventure humaine. Les ambitions seront encore plus fortes et nous serons prêts pour ça » avait-il déclaré après la finale perdue face à l'Argentine.

Équipe de France : Nouveau coup dur pour Didier Deschamps https://t.co/nRzxjqAun9 pic.twitter.com/UhY7gc3DKn — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Guendouzi a perdu sa place de titulaire à l'OM

Agé de 23 ans, Mattéo Guendouzi espérait surfer sur sa bonne forme avec l'OM pour retrouver l'équipe de France, notamment lors de ce mois de mars. Mais ces dernières semaines, le milieu de terrain semble accuser le coup. Le joueur a perdu sa place de titulaire indiscutable sous les ordres d'Igor Tudor. Et Guendouzi pourrait bien le payer cher.

Guendouzi, première victime de Deschamps