«Il ne faut pas les enterrer», Deschamps prêt pour une nouvelle révolution ?

Hugo Chirossel

Après son sacre lors de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France a atteint pour la deuxième fois consécutive la finale d’un Mondial au Qatar. Le tout sans deux joueurs majeurs de Didier Deschamps, N’Golo Kanté et Paul Pogba, absents pour cause de blessure. Si des joueurs ont pris la relève depuis, Blaise Matuidi estime que les deux hommes peuvent encore apporter aux Bleus.

Lors la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a dû composer avec les absences de plusieurs joueurs, notamment deux grands artisans du Mondial remporté en 2018 : N’Golo Kanté et Paul Pogba. Cela a permis à certains joueurs de se révéler avec l’équipe de France, comme Aurélien Tchouameni, et à d’autres de monter en puissance, à l’image d’Adrien Rabiot. Didier Deschamps a également décidé de replacer Antoine Griezmann un peu plus dans le cœur du jeu.

« Il y a de la qualité, on a un vivier »

« Ils l’ont très bien fait lors de la Coupe du monde. Ce sont des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Ils sont un peu plus jeunes à l’exception d’Antoine. Adrien fait une superbe saison avec la Juve, Tchouaméni a fait de bonnes choses même si en ce moment c’est un peu plus difficile mais il est jeune et il a énormément de qualités. Antoine, c’est assez exceptionnel, c’est un nouveau poste pour lui mais il a su s’adapter de belle manière, il y a de la relève. Il y a de la qualité, on a un vivier… », a confié Blaise Matuidi sur la nouvelle génération au milieu de terrain, dans Bartoli Time sur RMC .

« Il ne faut pas enterrer non plus N’Golo et Paul »