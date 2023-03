«Il est ma prochaine cible», Platini répond cash à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a annoncé la couleur. Le joueur du PSG souhaite dépasser Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. A 24 ans, il n'est plus qu'à trois longueurs de l'ancien patron de l'UEFA, qui a tenu à lui répondre par le biais de son grand ami, Jacques Vendroux. Et le champion d'Europe 1984 s'est montré bon joueur.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face aux Pays-Bas vendredi dernier (4-0), Kylian Mbappé continue sa marche en avant. Depuis ses débuts en 2017, le joueur du PSG a inscrit 38 buts et n'est plus qu'à trois longueurs de Michel Platini. « C'est un honneur mais c'est aussi la prochaine cible à abattre. Platini reste une légende du foot français mais je veux continuer ma route et ça passe par Michel Platini » a prévenu Mbappé en conférence de presse.

Nouveau record pour l'équipe de France, Mbappé entre dans la légende https://t.co/iXYHZf7Mge pic.twitter.com/a35baqYbc5 — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Platini lâche sa réponse à Mbappé

Grand ami de Michel Platini, Jacques Vendroux a discuté avec lui des déclarations de Mbappé. Voici sa réponse. « Michel Platini, d'abord, aime d'abord beaucoup le joueur Mbappé. Dans un second temps, c'est vrai que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, c'est vrai que je lui ai dit, « tu es la prochaine cible de Mbappé », il m'a dit « il n'y a pas de problème, qu'il batte mon record. S'il bat mon record c'est qu'il met des buts et s'il met des buts, c'est dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football, ça me va très bien » a lâché le journaliste.

« Michel n'est pas du tout aigri »