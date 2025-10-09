Grosse punition, Deschamps a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il a annoncé son départ à l’issue de la Coupe du monde 2026, il ne reste plus que quelques mois à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France avant que ce dernier ne rende son tablier. En attendant, ce dernier s’est confié sur sa gestion de son groupe, et sur certaines punitions pouvant être mises en place.

Didier Deschamps entame son dernier tour de piste. Le sélectionneur français tirera sa révérence à la tête des Bleus à l’issue de la prochaine Coupe du monde, et compte bien faire briller l’équipe de France une dernière fois.

« Certaines choses étaient peut-être mieux à l’époque » Toujours fidèle à sa gestion des joueurs, Deschamps a également su faire évoluer ses méthodes au sein de son mandat. Dans un entretien accordé à l’AFP, le sélectionneur des Bleus est revenu sur sa méthode, affirmant que punir les siens ne l’intéressait pas. « Je n’ai jamais joué à l’ancien combattant. Certaines choses étaient peut-être mieux à l’époque, mais je suis convaincu qu’elles ne pourraient plus fonctionner aujourd’hui », clame-t-il.