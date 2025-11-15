Griezmann en équipe de France : Retrouvailles aux Etats-Unis ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Antoine Griezmann et l'équipe de France, le mariage a duré 10 années pleines. Avec Didier Deschamps, son seul et unique sélectionneur chez les Bleus, il a vécu des émotions XXL. Retraité depuis un an au niveau international, Griezmann est attendu pour un retour à la Coupe du monde 2026.

Jeudi soir, l'équipe de France a validé son billet pour l'Amérique du nord. Entre le 21 juin et le 19 juillet prochain, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront les 48 sélections qualifiées pour le Mondial. Grâce à sa victoire face à l'Ukraine (4-0), les Bleus vont tenter de broder une troisième étoile sur le maillot sans Antoine Griezmann, retraité international depuis septembre 2024.

Antoine Griezmann et l'équipe de France, ce n'est pas terminé ? Le champion du monde 2018 a été le moteur du jeu de l'équipe de France pendant des années avant de se retirer. De manière définitive ? Antoine Griezmann avait conclu son message de retraite par un « à bientôt ». Vers un retour avec les Bleus pour la dernière de Didier Deschamps avec son départ de l'équipe de France ? Odoxa a mené un sondage pour RTL. Et il se trouve que l'attaquant de l'Atletico de Madrid est attendu en Amérique du nord.