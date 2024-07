Thomas Bourseau

Passé d’incontournable à titulaire régulier seulement, Antoine Griezmann aurait particulièrement mal vécu son nouveau statut à l’Euro en Allemagne ces dernières semaines selon Le Parisien. Et alors qu’il est question d’une éventuelle retraite internationale, Didier Deschamps va le rencontrer pour discuter de la suite.

Antoine Griezmann est (ou était?) l’homme de confiance de Didier Deschamps depuis sa prise de fonctions en 2012. Pire, encore avant l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro en Allemagne, « Grizou » était qualifié de chouchou du sélectionneur par une grande partie du vestiaire hormis William Saliba qui avait nommé Kylian Mbappé pour Téléfoot.

Déçu, Griezmann a toujours «envie» de l’équipe de France

Non titularisé contre la Pologne en poules (1-1) et l’Espagne en demi-finale mardi (1-2), Antoine Griezmann a paru sonné par ce déclassement pendant l’Euro qu’il n’avait pas vu venir, lui qui est pourtant le vice-capitaine de l’équipe de France depuis mars 2023. Pour autant, le meilleur passeur de l’histoire des Bleus, à égalité avec Kylian Mbappé (30), a toujours « envie » de continuer sa carrière internationale malgré son nouveau statut. Après la demi-finale perdue contre l’Espagne, Griezmann affirmait que c’était « au coach de décider ».

Griezmann et Deschamps vont discuter cet été pour la suite ?

D’après les informations communiquées par Le Parisien, Antoine Griezmann et Didier Deschamps auraient prévu de discuter dans les prochaines semaines ou plutôt, avant le rassemblement de septembre et un rendez-vous de Ligue des nations contre l’Italie notamment. Les échanges tourneront d’ailleurs sur son positionnement, Griezmann ayant mal digéré le fait d’avoir été baladé à plusieurs positions pendant l’Euro. Et nul doute qu’au terme de cette discussion, on en saura plus sur la continuité d’Antoine Griezmann en équipe de France ou non…