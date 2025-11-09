Giroud avec Mbappé : C'est terminé, l'annonce choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour ce nouveau rassemblement, l'Equipe de France tentera de valider son billet pour la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps a ainsi dévoilé sa liste et il a dû se passer de quelques joueurs en raison des blessures. Mais impossible pour lui de penser à Olivier Giroud sauf en cas de catastrophe.

Il y a quelques mois, Olivier Giroud a reçu un vibrant hommage au Stade de France pour sa carrière en Equipe de France. L'attaquant n'a pas raccroché les crampons puisqu'il évolue au LOSC mais il a récemment évoque subtilement la possibilité de faire son retour avec les Bleus. Didier Deschamps n'espère pas en arriver là.

Giroud avec les Bleus, Deschamps n'y croit plus Même s'il a pris sa retraite internationale, Olivier Giroud a émis la possibilité de le revoir chez les Bleus en cas de besoin, même si c'est très peu probable. Le joueur de 39 ans n'est pas dans les plans de Didier Deschamps. « Ça a été clair de sa part. Même s'il a rajouté trois mots, 'jamais dire jamais'. S'il y a une hécatombe et à partir du moment où il reste compétitif et il joue, j'ai des choix à faire. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question et j'espère ne pas avoir à me la poser » déclare le sélectionneur à Téléfoot.