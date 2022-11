Coupe du monde 2022 : France-Danemark, le porte-bonheur des Bleus

Arnaud De Kanel

Après un succès convaincant face à l'Australie, les Bleus retrouvent le Danemark ce samedi à 17h pour leur deuxième match du Mondial. Et à chaque fois que l'équipe de France a remporté l'Euro et la Coupe du monde, le Danemark était dans le groupe. Un bon signe pour la bande à Didier Deschamps ?

L'équipe de France retrouve le Danemark pour la troisième fois cette année. Après deux défaites en Ligue des Nations, c'est au Mondial que les Bleus affronteront les Danois. Dans l'histoire, ça réussit plutôt bien à la sélection tricolore. Lorsque le Danemark est dans la poule des Bleus à l'Euro et au Mondial, il y a un titre au bout.

Le Danemark, porte-bonheur des Bleus

Lorsque l'équipe de France fait son sac pour aller disputer une compétition, elle tâche de ne pas oublier son porte-bonheur. Ce dernier était bien là lors de l'Euro 1984 et il s'appelle le Danemark. Quand la sélection tricolore a soulevé son premier trophée, le Danemark s'était dressé sur sa route dès les poules. Les Bleus l'avaient alors emporté un but à zéro grâce à une réalisation de Michel Platini. La tradition a perduré en 1998. Lorsque les Bleus ont affronté les Danois en poules, ils sont allés au bout pour décrocher leur premier Mondial. A l'époque, Youri Djorkaeff et Emmanuel Petit avaient donné la victoire (2-1). Bis-repetita à l'Euro 2000. Une nouvelle fois, la France hérite du Danemark en poules. En prenant le dessus sur les Danois grâce à des buts de Laurent Blanc, Thierry Henry et Sylvain Wiltord, les Bleus s'étaient qualifiés pour le tour suivant. Devinez-quoi ? L'équipe de Roger Lemerre avait soulevé le trophée. Enfin, le scénario s'est reproduit en 2018. Assurée de figurer en huitièmes, la bande à Didier Deschamps nous avait réservé un match soporifique contre le Danemark (0-0). Mais la prophétie s'était de nouveau réalisée puisque les Bleus avaient remporté leur deuxième Mondial. Quand le Danemark se retrouve dans notre poule, à la fin, c'est la France qui gagne ! La même cette année ? C'est tout le mal qu'on souhaite aux Bleus .

