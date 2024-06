Euro 2024 : Une excellente nouvelle tombe pour Deschamps et Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques heures du huitième de finale entre la Belgique et la France, un forfait a été acté. Ancien joueur du PSG, Thomas Meunier est resté au camp de base et ne disputera pas ce choc. Il y a quelques jours, l'arrière droit avait lancé les hostilités en évoquant un plan pour bloquer Kylian Mbappé sur le terrain.

L'équipe de France a rendez-vous avec son destin. Deuxième de son groupe, derrière l'Autriche, mais toujours invaincu dans cette compétition, le groupe de Didier Deschamps affrontera la Belgique ce lundi en huitième de finale de l'Euro. Ce dimanche, les joueurs ont pris l'avion, direction Düsseldorf. Un lieu que les Bleus connaissent bien pour y avoir disputé leur entrée en lice dans la compétition. Face à eux, la sélection tricolore retrouvera une équipe décevante depuis le début de l'Euro.

Un joueur belge déclare forfait

Pour ne rien arranger, les Diables Rouges vont devoir faire sans Thomas Meunier ce lundi. Comme indiqué par la Fédération belge, l'ancien joueur du PSG n'a pas fait le déplacement et est resté au camp de base situé à Ludwigsburg. Les raisons ne sont pas dévoilées, mais il est possible que l'arrière droit de Trabzonspor en Turquie souffre d'une blessure. Il y a quelques jours, Menuier avait présenté les forces de cette équipe de France et évoqué le cas Kylian Mbappé.

Meunier avait prévenu Mbappé