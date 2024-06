Euro 2024 - Equipe de France : Ce joueur de l'OM annonce déjà la fin ?

Amadou Diawara

Non convoqué pour la dernière Coupe du Monde, Jonathan Clauss est présent en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. S'il est utilisé par Didier Deschamps, le défenseur de l'OM jouera son tout premier tournoi majeur avec sa sélection. Et, comme l'a avoué le joueur de 31 ans, il pourrait déjà s'agir de sa dernière compétition avec le maillot bleu.

Habitué à être convoqué par Didier Deschamps, Jonathan Clauss ne figurait pas dans la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, le latéral droit de l'OM n'a pas eu de mauvaise surprise cette année. En effet, le sélectionneur des Bleus a décidé de faire appel à Jonathan Clauss pour cet Euro. Et alors qu'il n'a pas encore eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent en Allemagne, le défenseur de 31 ans a confié que cette compétition pourrait être sa première et dernière sous le maillot tricolore.

«C'est peut-être la dernière compétition»

« Que représente l'Euro pour vous ? C'est la compétition d'une vie parce que c'est la première au niveau international pour moi et peut-être la dernière aussi. On ne sait pas. Il faut être lucide et là, c'est celle là. C'est la compétition la plus belle et intense que je vais vivre. Vous avez pris des chemins de traverse pour être en Bleu, avez-vous plus conscience que les autres que c'est éphémère ? Bien sûr. Je sais que ma carrière est éphémère, donc je profite de tout ce que j'ai, tout ce qui s'offre à moi » , a confié Jonathan Clauss lors d'un entretien accordé au Figaro .

«Le football va me manquer»