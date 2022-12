Équipe de France : Voilà comment Martinez a écœuré Mbappé et les Bleus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire, l’Argentine peut remercier Emiliano Martinez. Encore décisif lors de la séance de tirs au but, le gardien d’Aston Villa a écœuré les tireurs français. Martin Tocalli, son entraîneur, a révélé les coulisses de ces tirs au but victorieux.

Le 18 décembre dernier, l’Argentine a pris la place de l’équipe de France sur le toit du monde. Au terme d’un match sensationnel, l’Albiceleste a décroché son troisième titre mondial après la séance de tirs au but. Une fois de plus pour l’Argentine, le héros s’appelle Emiliano Martinez, spécialiste de cet exercice. Quelques jours après la victoire, Martin Tocalli, l’entraîneur des gardiens, est revenu sur les coulisses de cette séance de tirs au but.

« Je lui ai dit de la fermer, comme pour dire vas-y »

« À ce moment-là, nous avons d'abord parlé de la question des tireurs (…) Puis je lui ai dit que je sentais qu’il était calme. ‘C'est ton moment, ferme-la, je te fais confiance, ferme-la, ça va aller’. On avait déjà parlé du fait qu'ils n'avaient pas de tireurs qu'on a déjà vus, comme Coman, alors je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. Je me sentais vraiment calme et confiant envers lui, alors je lui ai dit de la fermer, comme pour dire vas-y », a d’abord révélé Martin Tocalli dans des propos relayés par RMC Sport . « Il était sûr de lui, il part toujours comme un gagnant. Il sent qu’il peut bien faire, je pense que c’est en partie ce qui l’aide à avoir ce niveau. La confiance est la clé, surtout chez le gardien de bu t », ajoute l’entraîneur argentin.

« Travailler avec lui, c'est facile »