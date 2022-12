Équipe de France : Mbappé, chambrage… Le gardien de l’Argentine bientôt recadré ?

La rédaction

Dimanche dernier, l'Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 après une finale légendaire face à l'Equipe de France. L'issue de la rencontre s'est décidée aux tirs au but et le portier Emiliano Martinez a été décisif. S'il a été brillant dans ses cages, ses nombreux chambrages sont pointés du doigt et Unai Emery, son entraîneur à Aston Villa, va s'entretenir avec le joueur à ce sujet.

Si le chambrage fait partie du sport et du football, les célébrations d'Emiliano Martinez après le sacre de l'Albiceleste sont jugées antisportives et irrespectueuses par beaucoup actuellement. L'Argentin s'est d'abord fait remarquer au moment de récupérer le trophée de meilleur gardien de la compétition en le posant directement sur ses parties génitales en pointant le haut du trophée vers les tribunes, avant de se moquer de Kylian Mbappé dans les vestiaires en réclamant une minute de silence pour le crack de Bondy. Le coéquipier de Lionel Messi a ensuite exhibé une poupée à l'effigie de l'attaquant français devant la foule de Buenos Aires. Un comportement que ne tolère pas Unai Emery.

Unai Emery félicite Emiliano Martinez pour le Mondial...

Présent en conférence de presse ce vendredi alors qu'Aston Villa reprend le championnat ce lundi avec la réception de Liverpool, l'entraîneur Unai Emery a félicité Emiliano Martinez pour son sacre mondial : « Nous sommes très fiers de lui, il a gagné la Coupe du monde avec son équipe nationale. Il a été formidable, les fans d'Aston Villa doivent être fiers de lui. Il revient la semaine prochaine mais maintenant il se repose après de grandes émotions et son gros travail », a estimé le tacticien espagnol dans des propos rapportés par RMC Sport.

Mais le met en garde sur ses célébrations