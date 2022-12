Équipe de France : Nouvelle altercation révélée en coulisses pour Benzema

Hugo Chirossel

Alors que la Coupe du monde s’est terminée il y a bientôt une semaine, le cas Karim Benzema fait toujours énormément parler. La présence du désormais ex-international français aurait créé un certain malaise au sein du vestiaire de Didier Deschamps. Une altercation se serait d’ailleurs produite dans l’avion en direction du Qatar.

On ne reverra plus Karim Benzema avec le maillot de l’équipe de France. Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, l’attaquant du Real Madrid a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Alors qu’il n’a pas pu participer au Mondial 2022 en raison d’une blessure qui l’a forcé à retourner à Madrid, la gestion de son cas par Didier Deschamps et son staff suscite encore beaucoup d’interrogations.

Équipe de France : Benzema au coeur d'un malaise, Mbappé a pris position https://t.co/n45aN7G722 pic.twitter.com/hfmWt5oQT0 — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Le cas Benzema fait débat

Le retour de Karim Benzema aurait créé un malaise au sein du vestiaire de l’équipe de France. Certains joueurs auraient même été soulagés au moment d’apprendre que le Ballon d’Or 2022 ne pourrait finalement pas jouer.

Une altercation dans l’avion