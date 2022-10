Foot - Équipe de France

Équipe de France : Varane blessé, un remplaçant pose déjà sa candidature à Deschamps

Publié le 23 octobre 2022 à 20h30

Pierrick Levallet

Les blessures s’enchaînent chez les Bleus avant le Mondial. Ce samedi, Raphaël Varane, touché à la cuisse, a été contraint de céder sa place. Sa présence au Qatar demeure très incertaine et Didier Deschamps pourrait être forcé d’appeler un autre joueur. Pierre Kalulu n’a pas manqué de déposer sa candidature pour la Coupe du monde.

À l’approche du Mondial, Didier Deschamps doit faire face à un énorme casse-tête pour son effectif. Les blessures se multiplient chez les joueurs qu’il a l’habitude de sélectionner. Certains sont d’ores et déjà forfaits comme N’Golo Kanté, et d’autres sont encore très incertains comme Paul Pogba. Didier Deschamps va devoir se creuser la tête pour pallier les absences. D’ailleurs, le sélectionneur des Bleus vient d’apprendre une terrible nouvelle.

Avant la Coupe du monde, Deschamps reçoit une première réponse pour Varane https://t.co/tWTfIMHatO pic.twitter.com/mOS7kBMjeE — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Varane blessé, inquiétude pour Deschamps

Ce samedi face à Chelsea, Raphaël Varane a été contraint de céder sa place sur blessure. À quelques semaines de la Coupe du monde, le défenseur de 29 ans a été touché à la cuisse droite et sa présence au Qatar est donc très incertaine, lui qui sera absent entre trois et quatre semaines. Conscient de cela, Raphaël Varane a quitté le terrain en larmes. Si le joueur de Manchester United déclare forfait, Didier Deschamps va devoir faire appel à un autre défenseur pour sa charnière centrale. Pierre Kalulu n’a alors pas manqué de déposer sa candidature.

«Le travail va finir par payer»

« L’impression de ne pas être dans les plans de Deschamps ? Je pense que c’est à lui d’y répondre. Il y a Badiashile qui a été appelé, même Adrien Truffert. (...) Ce sont des gens de mon âge, que j’ai côtoyé. En étant à l’AC Milan, en ayant eu l’expérience de la Ligue des champions, en tant que compétiteur tu as envie de toucher au niveau international, faire partie de cette concurrence là et du débat. Après, ça reste avec les performances et ce que tu fais au quotidien. Et je n’ai pas de doute que le travail va finir par payer » a d’abord expliqué le joueur de l’AC Milan au micro de BeIN Sports .

«La Coupe du monde pour un footballeur c’est le graal»