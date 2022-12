Equipe de France : Une star des Bleus dévastée après l'Argentine, ces terribles révélations

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de ses coéquipiers, Ousmane Dembélé est très marqué par la défaite en finale du Mondial face à l'Argentine. D'autant, que certains commentaires de la part de journalistes français l'auraient profondément blessé. L'international tricolore aurait hâte de retrouver son quotidien au FC Barcelone pour oublier cette énorme déception.

La défaite face à l'Argentine en finale du Mondial a profondément atteint les joueurs tricolores. Effondré après la séance des tirs au but, Kylian Mbappé a, très vite, fait son retour au PSG pour tourner la page. Ousmane Dembélé serait également très touché selon la presse espagnole.

Équipe de France : Kylian Mbappé a poussé un gros coup de gueule https://t.co/iDd8B4kM3B pic.twitter.com/aPYwWnUNCS — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Dembélé critiqué par la presse française

A en croire les informations de Marca, Ousmane Dembélé serait profondément marqué. Le joueur aurait mal vécu cette défaite face à l'Argentine dimanche dernier, mais aussi certaines critiques émises par les médias français, qui ne l'ont pas loupé après sa prestation décevante en finale.

Xavi va discuter avec son joueur

A en croire le média espagnol, Ousmane Dembélé devrait rencontrer Xavi dans les prochains jours pour discuter de son état d'esprit et de la suite de la saison. L'international français se sent aimé au sein du FC Barcelone et aurait hâte de reprendre le cours de sa saison.