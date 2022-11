Équipe de France : Un clash Giroud-Benzema ? Le coup de gueule de Riolo

Guillaume de Saint Sauveur

Sans cesse mis en comparaison depuis environ dix ans, Karim Benzema et Olivier Giroud se disputent le poste d’avant-centre en équipe de France. Et alors que leur relation ne semble pas avoir tout été au beau fixe, Daniel Riolo ne comprend pas le débat à ce sujet, et le chroniqueur de RMC Sport le fait savoir.

Finalement contraint de tirer un trait sur la Coupe du Monde au Qatar en raison d’une blessure, Karim Benzema laisse donc le champ libre à Olivier Giroud pour le poste de titulaire. Selon les révélations de L’EQUIPE samedi, certains membres du vestiaire des Bleus verraient le départ du buteur du Real Madrid comme un soulagement, ce qui relance donc forcément le débat autour de son supposé malaise avec Giroud.

« Je ne comprends pas… »

Et sur RMC Sport , Daniel Riolo a affiché son incompréhension à ce sujet : « Le débat Giroud-Benzema m’agace. Je ne comprends pas pourquoi il faut parler de cela. Benzema n’est pas là, il est blessé, il est sorti de l’équipe de France, malheureusement pour lui, heureusement pour Giroud. Le premier match des Bleus s’est très bien passé, Giroud a encore marqué, il est toujours très bien en équipe de France » , indique Riolo.

« Cela m’a toujours fatigué »