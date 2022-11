Équipe de France : Incroyable malaise avec Benzema, ils l’avaient annoncé

Guillaume de Saint Sauveur

Dans ses colonnes samedi, L’EQUIPE a apporté des révélations pour le moins troublantes sur les circonstances du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et il semblerait qu’une partie du vestiaire de l’équipe de France ait accueilli cette nouvelle comme un soulagement, comme l’avaient annoncé Diego Lugano et Daniel Riolo.

Victime d’une blessure qui l’a finalement contraint à tirer un trait sur la Coupe du Monde avec l’équipe de France, Karim Benzema a donc quitté le Qatar il y a maintenant une semaine. Un forfait forcément préjudiciable sur le plan sportif, et pourtant, L’EQUIPE a révélé samedi dans ses colonnes que le buteur du Real Madrid ne serait pas forcément regretté au sein du vestiaire. Certains joueurs de l’équipe de France constateraient en effet que l'ambiance est plus légère depuis le départ de Benzema.

Lugano avait allumé la mèche

Des révélations qui semblent donc conformes aux récentes révélations de certains consultants et chroniqueurs, à commencer par Diego Lugano. L’ancien défenseur uruguayen, qui a évolué au PSG entre 2011 et 2013, a récemment lâché une bombe à ce sujet au micro d’ESPN : « J'en suis certain, car j'étais coéquipier avec certains joueurs de l'équipe de France qui sont très contents du départ de Benzema », lâchait Lugano. Et il n’est pas le seul à avoir indiqué qu’il existait un malaise profond en interne dans le vestiaire de l’équipe de France entre Benzema et une partie de ses coéquipiers tricolores.

Riolo a validé