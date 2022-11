Équipe de France : Tchouaméni fait une suggestion à Deschamps

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’équipe de France fera son entrée en lice dans cette Coupe du Monde au Qatar ce mardi soir contre l’Australie, Aurélien Tchouaméni affiche déjà une préférence quant à celui qui l’épaulera au milieu de terrain. Et le joueur du Real Madrid suggère le nom de son compère Youssouf Fofana.

La Coupe du Monde 2022 au Qatar débutera ce mardi soir pour l’équipe de France, qui va affronter l’Australie pour son premier match de poules. Didier Deschamps devrait logiquement opter pour un 4-3-3 avec Antoine Griezmann en soutien du trio offensif Dembélé-Mbappé-Giroud, avec la paire Rabiot-Tchouaméni serait alignée au milieu de terrain. Pourtant, le joueur du Real Madrid semble avoir une autre préférence pour l’épauler…

PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Tchouaméni a son favori dans la MNM https://t.co/cE7gcBGjjF pic.twitter.com/zGZBUwKKom — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Tchouaméni vote pour Fofana au milieu

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Aurélien Tchouaméni désigne son choix numéro 1 pour l’accompagner dans l’entrejeu : « La meilleure complicité, je l’ai avec Youssouf (Fofana), car j’ai joué avec lui. Je ne peux pas comparer, parce qu’avec « Adri » (Adrien Rabiot) on a dû être associés une fois ; avec Mattéo (Guendouzi), peut-être une fois aussi. Avec « Cama », on joue souvent ensemble à l’entraînement et en match, mais j’ai aussi joué plein de fois avec Youss en compétition. On se connaît par cœur », indique Tchouaméni, qui préfèrerait donc être aligné avec Youssouf Fofana, son ancien coéquipier de l'AS Monaco.

« Le coach fera les meilleurs choix possibles »