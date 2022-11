Équipe de France : Snobé par Deschamps pour le Qatar, il veut tout plaquer

Guillaume de Saint Sauveur

Parmi les grandes surprise de la liste initiale annoncée par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar, l’absence de Lucas Digne dans les rangs de l’équipe de France a fait couler beaucoup d’encre. Et le joueur d’Everton, apparemment marqué par cette non-sélection, songerait même à arrêter les Bleus.

Le 9 novembre dernier, Didier Deschamps dévoilait la liste initiale des 25 joueurs de l’équipe de France convoqués pour la Coupe du Monde au Qatar, et l’absence de Lucas Digne était l’une des surprises majeures du sélectionneur national. Le latéral gauche d'Aston Villa, pourtant appelé de manière permanente ces derniers mois et qui semblait même prétendre à un statut de titulaire pour le Mondial, a donc été laissé sur le flanc.

Digne ne digère pas

Et dans quel état d’esprit se trouve désormais Lucas Digne ? L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que l'ancien défenseur du PSG, dégoûté de cette absence avec l’équipe de France au Qatar et de ne pas avoir figuré dans la liste de Didier Deschamps, aurait très mal vécu cette annonce. Et ce n’est pas tout…

La fin de son aventure en bleu ?

Selon le quotidien sportif, le joueur de 29 ans songerait même très sérieusement à mettre un terme à son aventure en équipe de France, tant il est marqué par sa non-sélection. Affaire à suivre…