Équipe de France : Snobé par Deschamps, il annonce la couleur

Pierrick Levallet

Rayonnant au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby a eu le droit à sa chance en équipe de France. Mais depuis quelques temps, le joueur de 24 ans n'est plus appelé par Didier Deschamps. De ce fait, le nouvel ailier d'Aston Villa entend bien tout faire pour faire son retour en sélection, avec l'Euro en ligne de mire.

Parti du PSG lors de l’été 2019, Moussa Diaby s’est révélé au Bayer Leverkusen. Il s’est notamment fait repérer par Didier Deschamps, qui l’a déjà appelé quelques fois en équipe de France. Mais depuis quelques temps, le joueur de 24 ans se fait snober par le sélectionneur des Bleus . L’ancien crack du PSG n’était pas dans la liste pour la Coupe du monde au Qatar et sa dernière sélection remonte à mars 2023, lors de la victoire en Irlande (0-1). Malgré tout, Moussa Diaby se dit prêt à tout faire pour pouvoir faire son retour en équipe de France.

Deschamps reçoit un appel du pied à l’étranger https://t.co/57LPNkndxa pic.twitter.com/F0upomH6Vv — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«C’est une énorme fierté de jouer pour l’équipe de France»

« L’équipe de France, c’est le haut niveau, le summum. J’ai effectué toutes les catégories de jeunes. La sélection, plus tu grandis, plus tu as de la concurrence. J’ai eu la chance d’arriver jusqu’aux A, ce n’était pas facile, il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. C’est une énorme fierté de jouer pour l’équipe de France, elle fait partie des meilleures nations du monde. Tout le monde connaît le niveau de l’équipe de France » a expliqué le nouveau joueur d’Aston Villa dans un entretien accordé à Onze Mondial .

«L’objectif de cette saison, c’est l’Euro»