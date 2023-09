Ça vire au désastre pour un joueur de Deschamps

Alexis Brunet

Depuis plusieurs saisons maintenant, Paul Pogba n'arrive plus à retrouver son niveau qu'il affichait à la Coupe du Monde 2018 par exemple. Le milieu de terrain n'a pas été épargné par les blessures, mais dernièrement c'est pour une autre raison que l'ancien joueur de Manchester United fait parler de lui. Pogba aurait pris de la testostérone. Si cela est confirmé, la Juventus de Turin pourrait envisager une résiliation de contrat.

Mardi 12 septembre face à l'Allemagne, l'Équipe de France s'est malheureusement inclinée. Une défaite anecdotique car cela était un match amical, mais les hommes de Didier Deschamps n'auraient toutefois pas dit non à une victoire de prestige. Lors de cette rencontre, beaucoup de jeunes joueurs étaient alignés.

Une équipe jeune face à l'Allemagne

Au coup d'envoi face à l'Allemagne, il y avait seulement un joueur de plus de 30 ans sur la pelouse côté français, en la personne d'Antoine Griezmann. Derrière, les plus âgés étaient Mike Maignan et Adrien Rabiot (28 ans) ainsi que Kingsley Coman (27 ans). Jean-Clair Todibo fêtait par exemple sa première sélection à 23 ans.

Équipe de France : Thierry Henry se lâche sur Didier Deschamps https://t.co/igRkf88n1d pic.twitter.com/KaxSLAROHk — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Pogba risque une résiliation de contrat

Face à l'Allemagne, on retrouvait par exemple Eduardo Camavinga, ou bien Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Deux jeunes joueurs, qui ont pris la succession de N'Golo Kanté ou bien Paul Pogba. S'il est encore possible de revoir les deux hommes sous le maillot bleu, cela se complique grandement pour le Turinois. Alors qu'il aurait pris de la testostérone, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l'ancien Red Devil risquerait une résiliation de contrat de la part de la Juventus de Turin, si cela se confirme, lors de la contre-expertise.