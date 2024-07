Equipe de France : Réunion d’urgence avec Deschamps, Zidane bientôt fixé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant la finale de l'Euro opposant l'Espagne à l'Angleterre, Philippe Diallo a fait un point sur l'avenir de Didier Deschamps, dont le contrat prend fin en 2026. Le président de la Fédération française de football devrait s'entretenir avec le sélectionneur dans les prochains jours afin de connaître son état d'esprit à l'approche du prochain Mondial.

Demi-finaliste de l’Euro, Didier Deschamps a répondu aux objectifs fixés par la FFF. Il devrait donc poursuivre son parcours jusqu’au prochain Mondial en 2026. Philippe Diallo l’avait indiqué au cours d’un long entretien accordé à L’Equipe au lendemain de la défaite face à l’Espagne (2-1) et l’a répété au micro de M6 avant la grande finale.

Diallo va rencontrer Deschamps

« Tout d’abord, moi j’ai hérité du lien contractuel qui fait que Didier Deschamps avait quatre ans de contrat, jusqu’en 2026. Donc je n’avais pas de décision à prendre, sauf d’inventer un nouveau concept qui aurait été le licenciement pour bon résultat. J’ai donné quelques jours à Didier pour se reposer et puis ensemble, nous regarderons où il en est. Nous analyserons plus profondément les raisons pour lesquelles on ne s’est pas qualifié en finale. On aura ce tête à tête dans les jours qui viennent et ensuite, on le fera de manière plus collégiale avec le comex de la Fédération française de football pour voir comment on doit se positionner dans l’avenir avec un grand objectif, la Coupe du monde aux Etats-Unis en 2026 » a confié le responsable du football français, alors qu’un certain Zinédine Ziidane attend patiemment son tour.

« Je comprends la déception des fans »

Lors de son intervention, il a répondu aux critiques sur le niveau de jeu de l'équipe de France. « Je comprends la déception des fans car la France a l’habitude d’aller en finale et de gagner des trophées. Il ne faut pas banaliser une demi-finale de l’Euro car des grands noms sont sortis avant nous. A nous d’être plus fort dans l’avenir, on a une très forte équipe » a déclaré Diallo.