Équipe de France : Qui sont les grands gagnants après les Pays-Bas et l’Irlande ?

Pour la première sortie des Bleus après la Coupe du Monde 2022, la bande à Kylian Mbappé a fait le plein. Deux victoires en deux matchs et aucun but encaissé. Le 10 Sport distribue les bons points de cette première réussie pour Didier Deschamps, en quête d'une nouvelle couronne européenne (Euro 2024).

Les grands gagnants de cette fenêtre internationale sont clairement identifiés. Un gardien de but, deux défenseurs et un attaquant. Et si le nouveau capitaine, Kylian Mbappé, mérite lui-aussi les félicitations du jury pour deux premières avec le brassard gagnante, il a déjà reçu suffisamment de lauriers ces derniers temps pour être "mis de côté" ici. A sa place, on appelle les excellentes Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Randal Kolo Muani au tableau !

La charnière défensive Upamecano-Konaté, une réussite

La première réussite pendant ce stage est bien la charnière défensive. Après la retraite internationale du taulier défensif de l'équipe de France, Raphaël Varane, Didier Deschamps se devait de trouver une solution pour pallier ce trou défensif laissé par celui qui compte 93 sélections avec l'équipe de France. Mais voilà que ce stage du mois de mars, a rassuré tout le monde. Didier Deschamps peut se reposer sur ses deux lauriers puisque le duo Upamecano et Konaté réussit très bien le travail. Face aux Pays-Bas, les deux joueurs ont clairement bouclé le chemin à l'attaque néerlandaise, beaucoup ont été surpris par la performance des deux hommes sur le terrain. Pourtant, pour ceux qui les connaissent, leur passage au RB Leipzig a bien facilité les choses. Konaté dit à ce sujet : "Cela fait plus de six ans qu'on se connaît. On s'est côtoyé à Leipzig. On se connaît bien quand même. On essaye de bien défendre et de bien communiquer sur le terrain."

Kolo Muani, une véritable machine offensive

Un autre joueur s'est montré étincelant pour ce stage du mois de mars, il s'agit de Randal Kolo Muani. Après avoir loupé son face à face face à l'Argentine lors de la Finale de la Coupe du Monde 2022, Kolo Muani est revenu avec l'envie de réussir en équipe de France. Son stage du mois de mars est une totale réussite. En effet, l'attaquant de Francfort, a été intraitable offensivement et a permis à l'EdF de se créer beaucoup d'occasions. Le joueur n'a certes pas marqué mais il a été étincelant dans le jeu, offrant à Didier Deschamps des garanties avant le prochain rassemblement des Bleus au mois de juin pour le compte des éliminatoires de l'Euro-2024.

Maignan, l'armoire à glace