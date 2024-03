Équipe de France : Punition express pour les Bleus, «c’était préparé» !

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann n’était pas de la partie et il a semblé terriblement manquer à l’équipe de France comme Aurélien Tchouaméni l’a lui-même reconnu après la défaite contre l’Allemagne samedi soir (2-0). Sans « Grizou », les Bleus ont été bousculé d’entrée par une attaque éclaire bien préparée en amont selon Toni Kroos.

Pour son premier match de l’année 2024 et de préparation pour l’Euro qui aura lieu sur les terres allemandes du 14 juin au 14 juillet prochain, l’équipe de France s’est inclinée à Lyon samedi soir face à l’Allemagne (2-0).

L’équipe de France surprise dès l’entame, c’était prémédité selon Kroos

Privée d’Antoine Griezmann pour la première fois en 85 rencontres et donc depuis 2017, l’équipe de France s’est faite cueillir à froid dans les dix premières secondes de cette rencontre amicale par une attaque placée éclaire de la Mannschaft qui s’est conclue par un but de Florian Wirtz. Toni Kroos a laissé entendre que c’était prémédité.

L’Allemagne avait prévu son coup d’éclair