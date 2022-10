Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pogba de retour, Deschamps lui met la pression avant la Coupe du Monde

Publié le 18 octobre 2022 à 20h10

Très incertain pour la Coupe du Monde depuis qu’il a accepté de se faire opérer, Paul Pogba poursuit sa rééducation. S’il devrait reprendre l’entraînement très bientôt, l’international français n’est pas sûr pour autant d’aller au Mondial. Didier Deschamps tient absolument à ce qu’il soit d’abord guéri.

Depuis son arrivée à la Juventus, Paul Pogba vit des moments compliqués. Très vite blessé lors de la préparation, l’international français a d’abord refusé de se faire opérer… avant de changer d’avis. Résultat, son retour sur les terrains a été retardé, il devrait avoir lieu au mois de novembre. Insuffisant pour être persuadé de sa présence lors de la Coupe du Monde au Qatar…

Pogba va bientôt revenir

Ce lundi, son agent, Rafaela Pimenta, s’est exprimée dans les colonnes de Tuttosport et a été très rassurante concernant l’état de forme du milieu de l’équipe de France : « Le cauchemar est terminé, Paul va bientôt revenir. Il va être le leader dont la Juventus a besoin. Sa blessure a été un chagrin immense, parce qu’il voulait tout de suite reprendre avec la Juve pour son retour. Heureusement, tout est terminé maintenant ».

« Avant de penser à une convocation, il doit être guéri »