Équipe de France : Pogba forfait, catastrophe à venir pour Deschamps

Publié le 1 novembre 2022 à 01h00

Arnaud De Kanel

L'incertitude quant à la participation de Paul Pogba au Mondial a pris fin ce lundi. L'avocate du milieu de terrain de la Juventus, Rafaela Pimenta, a officialisé le forfait de son client. Une terrible nouvelle pour Didier Deschamps et les Bleus qui devront faire sans l'une des pièces maîtresses de l'effectif tricolore.

C'était redouté, c'est désormais officiel. Après le forfait de N'Golo Kanté, c'est le clan Paul Pogba qui a officialisé l'absence de la star de la Juventus pour le Mondial au Qatar. A 10 jours d'annoncer sa liste, Didier Deschamps est fixé. Le sélectionneur des Bleus devra faire sans son duo qui avait mené son équipe au titre en Russie. Une statistique terrible démontre que l'absence de Pogba peut entrainer un cataclysme.

Pogba officiellement forfait

L'avocate de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, a mis fin au suspens en officialisant le forfait de son client, de nouveau blessé. Dans un communiqué transmis à de nombreux médias, elle écrit : « Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd’hui (lundi), il est extrêmement douloureux d’informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d’un genou, début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (…) l’équipe de France au Qatar. C'est très douloureux d'annoncer que Paul Pogba a besoin de temps pour revenir de son opération (au genou droit). Si ses désirs étaient des réalités, il jouerait dès demain, mais il faut laisser la place au travail et à la discipline. C'est tout ce que Paul a en tête dans ces moments où il est challengé. Il va continuer de donner son maximum pour revenir sur le terrain pour les supporters et son club le plus vite possible. »

La statistique qui fait mal

Didier Deschamps devra innover au Qatar suite au forfait de Paul Pogba. Or, les potentiels remplaçants du malheureux Pogba manquent d'expérience. Seul un joueur a plus de 24 ans, il s'agit d'Adrien Rabiot (27 ans). De plus, Paul Pogba compte à ce jour 91 sélections, soit, à lui seul, 33 sélections de plus qu’Adrien Rabiot (29), Aurélien Tchouaméni (14), Mattéo Guendouzi (6), Eduardo Camavinga (4), Boubacar Kamara (3) et Youssouf Fofana (2) réunis. Il a également marqué deux fois plus de buts (11 contre 5) que l’ensemble de ses futurs remplaçants. Il affiche aussi deux fois plus de titularisations (79 contre 39) que les joueurs cités. Didier Deschamps peut s'attendre au pire.