Equipe de France : Paul Pogba manque au Qatar

En raison d’une situation physique et musculaire trop juste pour performer au meilleur niveau possible, Paul Pogba a dû déclarer forfait et ne fait donc pas partie de l’aventure de l’Équipe de France au Qatar pour le Mondial qui a ouvert ses portes dimanche. Chez les Bleus, on regrette l’absence de Paul Pogba.

Paul Pogba était un élément phare du sacre de l’Équipe de France en Russie à l’été 2018. Cependant, les Bleus qui entrent en lice mardi soir face à l’Australie (20h), devront faire sans celui qui est surnommé La Pioche . En effet, blessé dès son arrivée à la Juventus à la dernière intersaison, Pogba n’a disputé aucune rencontre avec la Vieille Dame si ce n’est un match amical face à Guadalajara en pré-saison. Opéré, Paul Pogba n’a pas pu revenir à temps et n’a eu d’autre choix que de déclarer forfait pour le Mondial au Qatar qui a ouvert ses portes le dimanche 20 novembre et se clôturera le 18 décembre prochain.

Griezmann et Rabiot pensent à Pogba

Proche de Paul Pogba, Antoine Griezmann a forcément regretté l’absence du milieu de terrain au Qatar lors d’un entretien accordé à Téléfoot . « Pogba ? Il manque au groupe, sur et en dehors du terrain. C’est un élément important de l’équipe de France. On pensera à lui à chaque match qu’on disputera ». Même son de cloche pour Adrien Rabiot qui a été aux côtés de Paul Pogba à Turin lors de la première partie de saison de la Juventus. « Je suis le mieux placé pour voir ce qu’il vit au quotidien depuis plusieurs mois. C’est une période assez compliquée où il y a pas mal de choses négatives qui s’enchainent. Mais surtout, footballistiquement parlant, de manquer une grosse compétition comme la Coupe du monde qui se joue tous les 4 ans, ça met un coup. Au quotidien, je le vois bien, serein, c’est Paul quoi, toujours souriant, enthousiaste. Mais c’est vrai que je suis quand même assez déçu pour lui ».

