Equipe de France : Griezmann au coeur d’une révolution ? Il répond

Thibault Morlain

Avec le retour à 4 défenseurs de l’équipe de France, l’une des questions est de savoir comment Antoine Griezmann sera utilisé par Didier Deschamps. Alors qu’on connait le joueur de l’Atlético de Madrid dans un rôle offensif, il n’est pas avare d’efforts. Ainsi, une révolution serait possible où Griezmann pourrait évoluer dans un rôle de milieu relayeur. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Compte tenu des nombreuses absences et du forfait de Karim Benzema qui vient de s’ajouter pour l’équipe de France, Didier Deschamps va donc devoir s’adapter. A quoi va alors ressembler le onze face à l’Australie ? Le sélectionneur des Bleus l’a confirmé, il y aura 4 défenseurs. Un changement de système qui engendre également des questions concernant Antoine Griezmann. Auparavant, le joueur de l’Atlético de Madrid était positionné en retrait de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Quel sera désormais le poste de Griezmann ? Jouera-t-il numéro 10 derrière Olivier Giroud ?

Equipe de France : Deschamps, Griezmann… Ils regrettent le forfait de Benzema https://t.co/QVnpdqyDaV pic.twitter.com/SGPvgo354q — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

« On verra ce que va décider le coach »

Ces derniers jours, il a été question d’une possible révolution pour Antoine Griezmann. Il a ainsi été expliqué que le numéro 7 de l’équipe de France pourrait se muer… en milieu relayeur. Multipliant les efforts sur le terrain et très bon à la récupération, Griezmann pourrait être très utile aux Bleus dans ce rôle. D’ailleurs, la question lui a été posée ce dimanche sur le plateau de Téléfoot . « Jouer en tant que milieu relayeur en phase défensive ? Je ne sais pas. Sinon vous me donnez le numéro du sélectionneur de l’Australie et on lui donne le 11. Je ne sais pas. On verra ce que va décider le coach », a d’abord répondu Griezmann.

« J’essaye d’être un joueur très complet »