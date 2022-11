Équipe de France : Mbappé cartonne à la Coupe du monde, les Bleus sont fans

La rédaction

Après seulement deux rencontres en cette Coupe du monde, Kylian Mbappé fait déjà la Une de tous les quotidiens, Auteur d’un doublé face au Danemark ce samedi (2-1), la star du PSG et de l’équipe de France impressionne et ses coéquipiers sont bien contents de l’avoir à leurs côtés !

Trois buts en deux rencontres, la Coupe du monde commence plutôt bien pour Kylian Mbappé. Vainqueur de la précédente édition en Russie, le prodige français semble parti pour une nouvelle masterclass au Qatar et a d’ailleurs déjà égalé une légende en la personne de Zinedine Zidane, avec 31 buts marqués en sélection.

« Il est décisif à chaque match, c’est super pour lui et pour l’équipe »

« Je l’ai félicité, il le mérite. Je suis heureux pour lui, il a été décisif ce soir » a déclaré Olivier Giroud juste après le doublé de Mbappé face au Danemark, ce samedi soir. « C’est vrai il égale Zizou et je suis vraiment content pour lui. Il est décisif à chaque match, c’est super pour lui et pour l’équipe ». Les deux attaquant semblent vivre une véritable bromance depuis quelques mois, ravivée par le récent forfait de Karim Benzema.

« J'ai envie de le trouver, c'est un grand joueur »

Avec Théo Hernandez, son nouveau compère sur le côté gauche de l’équipe France, les choses semblent également se passer très bien pour Mbappé. « On se trouve tout le temps avec Kylian. J'ai envie de le trouver, c'est un grand joueur » a confié le latéral gauche de l’AC Milan, lors du point presse de ce dimanche. « Quand il m'a donné le ballon, je savais qu'il était derrière, il vient tout le temps comme ça. Je savais qu'il était là, et il a mis un beau but ».

« On est très heureux d'avoir un Kylian décisif »