Equipe de France : Malaise confirmé entre Benzema et le vestiaire des Bleus

Si Karim Benzema avait été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, le Ballon d’Or 2022 avait finalement dû quitter le Qatar avant le débuté du tournoi. Blessé à la cuisse, Benzema a déclaré forfait, mais cela ne serait pas qu’une question de pépin physique.

Suite au sacre de Karim Benzema au Ballon d’Or, on se faisait une joie de le voir à la pointe de l’équipe de France à la Coupe du monde, associé avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Cela n’est finalement pas le cas. Arrivé diminué physiquement au Qatar, le buteur du Real Madrid a fini par déclarer forfait avant le début du tournoi étant blessé à la cuisse.

Un forfait de Benzema qui interroge…

Cette blessure et ce forfait de Karim Benzema font toutefois l’objet de nombreuses rumeurs. Ainsi, dernièrement, SportMed TV expliquait que l’attaquant du Real Madrid n’aurait pas seulement quitté le Qatar en raison de sa blessure, mais également à cause de certains problèmes avec d’autres joueurs de l’équipe de France.

Un vestiaire bridé par la présence de Benzema ?