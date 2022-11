Équipe de France : Les Bleus interpellent déjà Messi et l’Argentine

Arthur Montagne

Assurée d’être qualifiée pour les huitième de finale, l’équipe de France attend désormais de connaître son adversaire, qui pourrait bien être l’Argentine, encore en danger dans son groupe. Les Bleus ont ainsi évoqué cette éventualité.

L'équipe de France peut déjà se tourner vers la suite de la compétition. Et pour cause, en dominant l'Australie (4-1) puis le Danemark (2-1), les Bleus sont assurés d'être qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Et surtout, ils sont en excellente position pour décrocher la première place du groupe. Les regards sont donc tournés vers le groupe D au sein duquel se trouve le futur adversaire des Français qui pourrait bien être l'Argentine si jamais l' Albiceleste termine deuxième. C'était déjà le cas en 2018, et cela avait souri aux Bleus, vainqueurs au terme d'un match exceptionnel (4-3).

Deschamps et Varane ne pensent pas encore à l'Argentine

Interrogé par Téléfoot au sujet de l'éventualité de retrouver l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps préfère se concentrer sur la Tunisie : « Ce n’est pas le moment. Il y a un troisième match. On prendra celui qui sera deuxième. Il y a un troisième match. Si l’Argentine gagne, elle sera de toute façon première ». Même son de cloche du côté de Raphaël Varane qui assure ne pas avoir de préférence. « L'adversaire en huitièmes, on verra bien. Il faudra jouer des grosses équipes pour aller au bout. Pas de préférence. Le groupe est serein. On s'appuie sur cette mentalité de compétiteurs. On a cette rage de vaincre », confie le défenseur de Manchester United en conférence de presse.

Giroud préfère éviter Messi