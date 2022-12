Équipe de France : Le top 3 des meilleurs joueurs de Deschamps à la Coupe du Monde 2022

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France a réalisé une nouvelle épopée. Après 2018, les hommes de Didier Deschamps ont disputé une deuxième finale de suite, qu'ils ont perdu face à l'Argentine. Avant cette désillusion aux tirs-au-but face à la bande à Lionel Messi, trois joueurs français se sont particulièrement illustrés durant le Mondial : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Hugo Lloris.

Avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, une hécatombe a frappé l'effectif de Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur des Bleus a vu plusieurs de ses hommes forts déclarer forfait avant le lancement du Mondial au Qatar : Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Karim Benzema et Christopher Nkunku. Lors du premier match face à l'Australie, les Bleus ont même perdu Lucas Hernandez.

Mercato - PSG : Pour la nouvelle piste de Campos, c’est 30M€ https://t.co/zg2VAwlhrz pic.twitter.com/T7nXNxmfSH — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Kylian Mbappé, le meilleur joueur des Bleus

Malgré tout, Didier Deschamps et ses hommes ont trouvé les ressources pour faire une très grosse Coupe du Monde. Grâce à ses deux victoires d'entrée en phase de poule, la France a validé son ticket pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar. Et après avoir écarté à la fois la Pologne de Robert Lewandowski, l'Angleterre d'Harry Kane, et la surprenante équipe du Maroc, les Bleus se sont offerts le droit de disputer une deuxième finale de suite, après celle remportée en 2018 contre la Croatie.

Antoine Griezmann et Hugo Lloris complètent le podium