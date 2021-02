Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benjamin Pavard annonce la couleur pour l’Euro !

Publié le 21 février 2021 à 19h40 par La rédaction

Sauf grosse blessure, Benjamin Pavard devrait figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. Et le champion du monde 2018 n’a pas manqué d’afficher de grosses ambitions.