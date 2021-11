Foot - Équipe de France

Équipe de France : Le bilan de Deschamps après la qualification des Bleus pour le Mondial !

Publié le 15 novembre 2021 à 20h50 par La rédaction

Alors que l’Équipe de France est officiellement qualifiée pour le prochain Mondial au Qatar, Didier Deschamps n’a pas manqué de souligner à quel point la présence des Bleus pour un événement de cette ampleur est primordiale.