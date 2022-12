Équipe de France : La sortie lourde de sens de Dembélé sur Messi avant la finale

Thomas Bourseau

Lionel Messi est en mission pour sa dernière Coupe du monde : remporter le seul trophée qu’il manque à son palmarès. Bien décidée à lui refuser ce cadeau, l’Équipe de France a l’occasion de broder une troisième étoile sur son maillot. Mais Ousmane Dembélé avertit les Bleus pour Messi.

Entre Lionel Messi et Ousmane Dembélé, il y a une histoire de quatre saisons et une véritable relation de mentor et élève lorsque les deux joueurs évoluaient au FC Barcelone avant le départ de Messi pour le PSG en août 2021. En pleine forme ces derniers mois avec le Barça , Dembélé s’est fait une place de titulaire au sein du onze de départ de l’Équipe de France depuis le début du Mondial.

Dembélé avertit les Bleus pour Messi

À moins d’un coup de tonnerre, Ousmane Dembélé devrait une nouvelle fois être aligné sur l’aile droite de l’attaque des Bleus par le sélectionneur Didier Deschamps ce dimanche pour la finale de la Coupe du monde au Qatar face à l’Argentine. L’occasion pour Ousmane Dembélé de bien mettre l’accent sur la vigilance requise avant d’affronter Lionel Messi et son Argentine.

Équipe de France : Ousmane Dembélé annonce la couleur avant l'Argentine https://t.co/s9HhtAFnbi pic.twitter.com/mqbVd74Pno — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

«Il va falloir être vigilant face à lui»