Équipe de France : La réaction poignante de Mbappé après la finale

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde à l'issue de la séance des tirs-au-but. Après la remise des prix au Qatar, Kylian Mbappé a fondu en larmes dans les bras de son père, Wilfrid.

Sacré en Russie, l'équipe de France avait la possibilité de réaliser un doublé historique en remportant la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, les hommes de Didier Deschamps ont été battus par l'Argentine de Lionel Messi.

Mbappé a contenu sa tristesse jusqu'à la remise des prix

Catastrophiques jusqu'à l'heure de jeu, où ils étaient menés 2-0, les Bleus ont peu à peu retrouvé des couleurs, jusqu'à réussir à faire douter l'Argentine. Et lors des dernières minutes du temps réglementaire, Kylian Mbappé a offert à la France la possibilité de jouer les prolongations grâce à un doublé.

Mbappé est tombé, en larmes, dans les bras de son père