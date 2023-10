Équipe de France : Il lance un défi à Didier Deschamps

Jean de Teyssière

Les qualifications pour l'Euro 2024 touchent à leur fin et de nombreuses équipes sont déjà qualifiées. La France a obtenu son ticket en allant gagner à Amsterdam vendredi dernier. L'Espagne, l'Écosse, l'Angleterre, la Turquie, la Belgique, l'Autriche, l'Angleterre, l'Allemagne et le Portugal sont eux aussi qualifiés. Et l'Angleterre, après avoir savouré sa qualification, estime être l'une des équipes favorites pour le titre final.

Confrontée aux Italiens à Wembley, l'Angleterre a remporté le choc de cette 8ème journée des qualifications pour l'Euro 2024. Après avoir concédé l'ouverture du score par Gianluca Scamacca à la 16ème minute de jeu, les Anglais ont bien réagi en égalisant rapidement grâce à Harry Kane sur penalty (32ème) auteur d'un doublé à la 77ème minute. Avant cela, Marcus Rashford avait mis les siens devant et sont donc venus à bout de l'Italie (3-1), en danger dans ces qualifications, tout l'inverse de l'Angleterre, qualifiée.

«C’était probablement le groupe le plus dur, avec l’Ukraine, l’Italie»

À l'issue de cette victoire, remake de la finale de l'Euro 2020, le sélectionneur anglais, Gareth Southgate était heureux de cette qualification rapide, en six matchs : « Nous sommes très heureux d’avoir gagné ce soir, c’est la première chose. Les matchs contre les grandes nations sont les matchs dans lesquels on veut s’améliorer, justement. C’est bien de se qualifier tôt. Car c’était probablement le groupe le plus dur, avec l’Ukraine, l’Italie, et les résultats de la Macédoine du Nord. »

«La réalité, c’est que nous serons l’une des équipes capables de gagner l’Euro»