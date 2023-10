«J’étais choqué» : Un joueur de Deschamps fait halluciner l’équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Benjamin Pavard a surpris tout le monde mardi avec son doublé contre l’Ecosse (4-1), y compris ses coéquipiers de l’équipe de France, peu habitués à voir le défenseur de l’Inter trouver le chemin des filets. Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud ont ainsi affiché leur à joie en évoquant la prestation du numéro 2.

Il marque peu mais sait marquer les esprits lorsqu’il le fait. Face à l’Ecosse (4-1) mardi, Benjamin Pavard a trouvé le chemin des filets par deux fois, de la tête, une première sous le maillot bleu depuis un certain Zinedine Zidane un soir de juillet 1998. Le public lillois ne s’attendait sûrement pas à assister à une telle performance du défenseur positionné dans l’axe par Didier Deschamps, et ils ne sont pas les seuls



🇫🇷 Zidane, Blanc, Thuram... Benjamin Pavard a égalé quelques gloires de l'équipe de France lors de #FRASCO



Le Nordiste fait également mieux que certains coéquipiers en Bleu comme Ben Yedder, Martial et même Ousmane Dembélé !



Explication sur @Le10Sport ⬇️https://t.co/m8qqRHRT3q — Bernard Colas (@BernardCls) October 18, 2023

« Aujourd’hui, j’étais choqué »

« Aujourd’hui, j’étais choqué , a reconnu Eduardo Camavinga au micro de TF1. Il était en mode renard des surfaces. Je suis très content pour lui, en plus, je crois que c’est la première fois qu’il a le brassard de capitaine. Il a fait un très bon match en défense centrale, je suis très content pour lui. » Benjamin Pavard a effectivement récupéré le brassard de Kylian Mbappé le temps de quelques minutes après la sortie de la star du PSG.

« Un vrai attaquant ! »