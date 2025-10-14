Equipe de France : Il frôle la catastrophe après son but !

Axel Cornic

Après sa large victoire sur l’Azerbaïdjan vendredi dernier (3-0), l’équipe de France affrontait l’Islande ce lundi pour la deuxième rencontre de cette trêve internationale. Et ça ne s’est pas passé comme prévu, puisque les joueurs de Didier Deschamps se sont pris les pieds dans le tapis (2-2), ce qui retarde la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Avec une équipe largement remaniée à la suite des blessures d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, les Bleus ont affronté l’Islande ce lundi. Une victoire pouvait entériner leur qualification pour le prochain Mondial, mais c’est finalement partie remise.

Nkunku et Mateta sauvent l’équipe de France L’équipe de France revient en effet d’Islande avec seulement un match nul (2-2), ce qui ne fait que retarder les choses pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Didier Deschamps a tout de même pu compter sur Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta pour éviter la catastrophe.