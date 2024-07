Equipe de France : Guendouzi lance un appel à Deschamps

Axel Cornic

Lors de l’Euro 2024, au cours duquel l’équipe de France de Didier Deschamps s’est faite sortir en demi-finale face à l’Espagne (2-1), on n’a pas vu Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain sortait pourtant d’une excellente première saison en Serie A avec la Lazio, où il a notamment fait oublier un certain Sergej Milinkovic-Savic.

Le visage de l’équipe de France a beaucoup changé ces dernières années, surtout au milieu de terrain. La mésaventure de Paul Pogba a privé Didier Deschamps d’un cadre très important, mais lors du dernier Euro 2024 on a pu en voir un autre revenir en force avec N’Golo Kanté. Aucune trace toutefois de Matteo Guendouzi, qui a disputé son dernier match en Bleu le 26 février 2024, face au Chili (3-2) et qui n'a pas été convoqué cet été.

« La Lazio peut m’aider à revenir en équipe de France »

Lors d’un entretien publié sur le site officiel de son club, le milieu de terrain de 25 ans a pourtant annoncé qu’il espérait bien revenir très vite en équipe de France ! « La Lazio peut m’aider à revenir en équipe de France, l'année dernière j'ai été appelé une fois en équipe nationale parce que j'ai joué beaucoup de bons matches, nous avons aussi bien fait en Ligue des Champions » a expliqué Matteo Guendouzi, qui a quitté l’OM il y a un an pour rejoindre la Serie A et la Lazio.

« Je dois rester concentré sur mon travail »

« Cette année, nous jouerons la Ligue Europa et je suis convaincu que nous pouvons atteindre au moins la demi-finale et pourquoi pas, peut-être même remporter le trophée » a poursuivi Guendouzi, qui a vu Igor Tudor quitter le club et Marco Baroni débarquer à sa place. « Je dois rester concentré sur mon travail, toujours faire de mon mieux sur le terrain pour aider l'équipe et ce faisant, j'espère revenir en équipe nationale ».