Équipe de France : Griezmann retrouve les sommets, le vestiaire s’enflamme

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’un excellent début de Coupe du Monde avec l’équipe de France, Antoine Griezmann est en train de retrouver son meilleur niveau avec ce repositionnement en tant que relayeur. Et Aurélien Tchouaméni, bluffé par les performances de son coéquipier tricolore, s’est enflammé à son sujet en conférence de presse.

Alors qu’il était en grande difficulté ces derniers mois en équipe de France dans son positionnement classique en soutien de l’attaque, Antoine Griezmann a été le vrai pari tactique de Didier Deschamps en ce début de Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur des Bleus a choisi de le repositionner au coeur du milieu à trois, en tant que relayeur, et le joueur de l’Atlético de Madrid s’est parfaitement adapté à ce nouveau rôle.

Equipe de France : Deschamps annonce la couleur pour son coup de poker https://t.co/R5aVNbrTmc pic.twitter.com/y4iYZWosYv — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

« Un très grand joueur »

Interrogé ce mardi en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a d’ailleurs vanté les mérites d’Antoine Griezmann : « C'est un très grand joueur, il est primordial dans notre système. Avec Adri (Rabiot) et Antoine, on essaie de compenser ce que chacun fait », indique le milieu de terrain de l’équipe de France et du Real Madrid.

« On peut compenser »