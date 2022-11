Equipe de France : En feu à la Coupe du monde, Griezmann est interpellé par Deschamps

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s'est prononcé sur la situation d'Antoine Griezmann. Replacé dans un rôle plus défensif, le joueur de l'Atlético de Madrid brille dans l'entrejeu, ce qui enchante le sélectionneur de l'équipe de France, très satisfait des performances de son joueur.

Bien qu'il soit dans une période délicate depuis son passage au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'en reste pas moins un cadre de l'équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps a décidé de faire évoluer le natif de Mâcon un grand plus bas sur le terrain. Un choix payant puisque dans un rôle de relayeur, Griezmann vient de réaliser de prestations très abouties contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Et Didier Deschamps ne cache pas sa joie.

«Il est bien dans sa tête»

« On a eu deux matchs, vous êtes capables de juger les performances d'Antoine au-delà de ce qu'il fait très bien, dans un rôle qui lui va très bien. Il est en pleine possession de ses capacités athlétiques, il est bien dans sa tête aussi », assure le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

«Son intelligence permet à l'équipe d'avoir un bon équilibre»