Équipe de France : Griezmann prend la défense de Pavard !

Publié le 20 juin 2021 à 20h55 par La rédaction

Tenus en échec par la Hongrie, les Bleus n’ont pas confirmé leur grosse performance contre l’Allemagne. Et un homme est apparu en difficulté : Benjamin Pavard. Mais le latéral du Bayern Munich peut compter sur le soutien d’Antoine Griezmann.