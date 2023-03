Équipe de France : Giroud s’accroche et veut écrire l’histoire

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sauf surprise, Olivier Giroud fera partie de la prochaine liste de Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande. A 36 ans, il continue de vouloir évoluer au plus haut-niveau et compte bien améliorer son record de buts en Bleus. Même si Kylian Mbappé a de grandes chances de lui voler dans les années à venir…

Meilleur buteur de l'équipe de France avec 53 buts en 120 sélections, Olivier Giroud est un élément important de l'échiquier de Didier Deschamps. A 36 ans, il n'a pas perdu de sa qualité offensive et arrive toujours à s'imposer comme l'une des pièces maîtresses de l'attaque des Bleus. A quelques heures de la liste de Didier Deschamps, prévue ce jeudi, pour les deux confrontations face aux Pays-Bas et l'Irlande, matchs comptants pour la première et deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2024, le Milanais pourrait bien faire partie des convoqués.

Décisif quand il le faut

Olivier Giroud fait partie de ces attaquants qui savent être décisif quand il le faut et au moment où on l'attend le moins, en témoigne le match face à la Pologne durant les huitièmes de finales mais aussi celui face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Son jeu de tête et sa belle lecture du jeu font de lui un attaquant redoutable qui laisse très peu de chance aux défenses adverses. Avec lui, l'erreur est interdite sous peine de se faire punir. Il est vrai qu'en ce moment de la saison, Giroud n'est pas le diamant qui scintille mais comme l'or, il reste une valeur sûre et peut faire la différence à n'importe quel moment dans un match. Après avoir enchaîné 3 rencontres sans marquer le moindre but, l'attaquant du Milan AC a réussi à inscrire, ce mardi, l'unique but de son club face à Salernitana (1-1) sur une belle tête décroisée.

Deschamps connaît sa valeur

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'a jamais caché son admiration pour le meilleur buteur des Bleus. Celle-ci est tout sauf déméritée. En effet, Giroud a prouvé à travers le temps qu'il avait lui aussi son mot à dire en dépit de la concurrence rude à son poste. L'ex joueur d'Arsenal veut toujours donner plus et a autant faim de records que de buts. Dans une interview accordée à nos confrères de RTL , Giroud a déclaré qu'il restait à la disposition de Deschamps : « Je suis encore là, à la disposition du sélectionneur pour essayer de rendre fier les Français et prendre un maximum de plaisir ».

Objectif : Euro 2024

L'objectif que s'est promis Olivier Giroud d'atteindre est celui de l'Euro qui se déroulera en Allemagne l'été 2024. Au contraire d'Hugo Lloris ou de Raphaël Varane, Giroud n'a pas voulu mettre le maillot bleu au placard après le triste échec en finale de Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine. L'international français a déjà la recette, bien travailler et rester compétitif pour être appelé : « L’Euro 2024 est dans un coin de ma tête. Il faudra continuer d’être en bonne forme, surtout être compétitif pour être appelé. Bien sûr, j’ai l’ambition d’aller jusque-là si je continue avec l’équipe de France ».

