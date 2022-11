Equipe de France : Giroud est-il le plus grand attaquant de l’histoire des Bleus ? 

La rédaction

Ce mardi, avec son doublé face à l’Australie, Olivier Giroud a porté son total à 51 buts en équipe de France. De quoi faire de lui, le meilleur buteur, à égalité avec Thierry Henry, de l’histoire des Bleus. Alors qu’il pourra détenir le record très prochainement dès qu’il trouvera à nouveau le chemin des fils, Giroud va donc laisser son empreinte dans l’histoire du football français. Faut-il alors le considérer comme le plus grand attaquant des Bleus ?

Après l’Euro, Olivier Giroud n’entrait plus dans les plans de Didier Deschamps. Plus appelé en équipe de France, le buteur du Milan AC n’a toutefois jamais baissé les bras. Ça a fini par payer. Appelé dans un premier temps par le sélectionneur des Bleus pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Giroud a profité du forfait de Karim Benzema pour retrouver une place de titulaire. Et voilà qu’il répond présent.

Le record pour Giroud

Olivier Giroud est désormais dans l’histoire de l’équipe de France. En effet, ce mardi, avec son doublé contre l’Australie, le buteur du Milan AC a égalé le record de Thierry Henry du nombre de buts en Bleus. A la prochaine réalisation, Giroud détiendra alors seul ce record. Une consécration pour le Milanais qui a énormément travaillé et traverser des moments difficiles pour en arriver là.

Henry, Benzema, Fontaine…

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud va donc laisser son empreinte. La question est toutefois de savoir s’il peut être considéré comme le meilleur attaquant des Bleus. Avec son record et sa Coupe du monde 2018, Giroud a de gros arguments en sa faveur. Mais à côté de cela, d’autres joueurs emblématique de l’équipe de France peuvent également prétendre à ce titre honorifique à l’instar de Thierry Henry, Karim Benzema ou encore Just Fontaine.



Alors, Giroud est-il le plus grand attaquant de l’histoire des Bleus ?