Équipe de France : France 98 se lâche sur Deschamps

Champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, Thierry Henry est aujourd’hui à la tête des Espoirs. Travaillant main dans la main avec le sélectionneur des A Didier Deschamps, l’ancien buteur des Bleus s’est exprimé à propos de l’ancien capitaine tricolore, et n’a pas manqué de superlatifs à son égard.

En 1998, l’équipe de France s’offrait à domicile la première étoile de son histoire. Si depuis, certains membres de la légendaire équipe d’Aimé Jacquet ont gardé des contacts plutôt distants, cela est loin d’être le cas pour Didier Deschamps et Thierry Henry.

« DD avait cette faculté de voir ce qui allait se passer avant les autres »

Auprès du Parisien , Thierry Henry a fait les éloges de son ancien coéquipier, désormais sélectionneur des Bleus : « Pendant longtemps, quand on était joueurs, j’entendais parfois à son sujet : « Ballon au pied, ce n’est pas toujours ça. » C’était du grand n’importe quoi. Didier avait une vitesse d’exécution hors norme. Elle ne se mesure pas seulement dans les sprints mais aussi dans la tête. Tu n’es pas le mec qui, chaque fois, est le premier à réussir quelque chose avec la seule chance pour bagage. DD avait cette faculté de voir ce qui allait se passer avant les autres » .

« Partout où il va, il gagne »